Baganzola, ennesima rissa tra giovani: in due all'ospedale

Poteva andare peggio, vista la dinamica. L'ennesimo episodio violento che ha visto protagonisti i giovani, presenta un bilancio preoccupante. Nella scazzottata di mezzanotte, a Baganzaloa, ci sono due feriti: uno di media gravità, l'altro lieve. Entrambi sono stati accompagnati al Pronto Soccorso. Intorno alle 23:50 di ieri sera, 19 luglio in via Caruso, quello che sembrava un banale litigio è degenerato per fortuna senza tragiche conseguenze. Al lavoro gli inquirenti per ricostruire la dinamica dei fatti.