Bar aperto alle 23: locale chiuso e multe da 400 euro ai 7 clienti

Alle 11 di sera, un'ora dopo il coprifuoco, aveva la serranda semiabbassata ed ospitava ancora alcuni clienti. Un bar della zona Nord di Parma è stato chiuso per 5 giorni da parte dei poliziotti delle Volanti, che hanno agito in collaborazione con la guardia di finanza e la polizia locale nel corso di alcuni controlli, finalizzati alla verifica del rispetto delle regole anticontagio. Per tutti i sette avventori è scattata una multa di 400 euro per aver violato il coprifuoco: nessuno, inoltre, indossava la mascherina. Nessun rispetto nemmeno delle regole di distanziamento sociale: i clienti, sorpresi all'interno del locale, stavano consumando bevande alcoliche.