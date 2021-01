Bar, ristoranti, scuole, spostamenti: la mappa dei divieti da oggi al 15 gennaio

Parma e provincia sono in zona arancione fino al 15 gennaio. Ecco il calendario dei divieti realizzato dal sindaco di Fidenza Andrea Massari.

🆘 FINO AL 15 GENNAIO COSA ACCADRÀ?

🔔 SCUOLA

Restano in presenza:

✅ nidi (senza mascherina)

✅ materne (senza mascherina)

✅ elementari (con mascherina sempre su)

✅ medie (con mascherina sempre su)

Le scuole superiori:

⛔ Siamo arancioni: niente presenza per gli studenti delle superiori. Saranno tutti in dad. Per ora il loro ritorno in presenza con il 50% degli studenti è previsto il 25 gennaio.

❓ CI AVETE CHIESTO IN TANTI PER LA DEROGA

DELLE DUE PERSONE (PIU’ FIGLI MINORI DI 14 ANNI)

⛔ Nella zona arancione non si può usare.

ℹ️ A differenza del periodo natalizio, quando era concessa sempre purché non di uscisse dalla regione, con il decreto del 4 gennaio il Governo la permette solo per chi abita in zona rossa. Per noi che siamo in zona arancione, non si può utilizzare. E quindi non si possono andare a trovare amici/parenti fuori dal confine comunale.

🍻👩‍🍳 BAR/RISTORANTI/PASTICCERIE: possono funzionare solo con asporto e consegna a domicilio.

🛍️ NEGOZI: aperti regolarmente ma centri commerciali, parchi commerciali ecc chiudono nei festivi (es. la domenica) e nei prefestivi (es. il sabato) con alcune eccezioni di attività al loro interno come: farmacie + parafarmacie, chi vende alimentari, tabacchi, edicole, presidi sanitari, vivai (prodotti agricoli e floro vivaistici)

💇‍♂‍ APERTI PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI, TATUATORI ECC.

⏰ RESTA IL COPRIFUOCO (dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del mattino successivo)

🟠 TUTTE LE REGOLE DELLA ZONA ARANCIONE 🟠

🟠 🟠 🟠 🟠

SPOSTAMENTI

🟠 🟠 🟠 🟠

⛔️ VIETATO OGNI SPOSTAMENTO, IN ENTRATA E IN USCITA, DALLA REGIONE

‼️ TRANNE CON AUTOCERTIFICAZIONE E PER:

↪️ lavoro

↪️ salute

↪️ urgenza

↪️ scuola (per chi ha didattica in presenza, ad es. i docenti che devono essere in classe)

✅ Si può rientrare presso residenza/domicilio/abitazione (con esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovano in altra regione o provincia autonoma)

⛔️ NON SI PUO’ USCIRE DAL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA/DOMICILIO/ABITAZIONE

‼️ TRANNE CON AUTOCERTIFICAZIONE E PER:

↪️ lavoro

↪️ studio

↪️ salute

↪️ scuola (per chi ha didattica in presenza)

↪️ necessità

↪️ per svolgere attività

↪️ usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel vostro comune

👌 NORMA SALVA PICCOLI COMUNI

Il Governo conferma la deroga che permetterà di uscire dal confine comunale ai:

✅ CITTADINI DEI COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

❓ MA DOVE POSSONO ANDARE?

👉 in un altro comune che si trova nel raggio di 30 km da casa

⛔ Il cittadino di un comune fino a 5.000 abitanti in tutti i casi non può andare nel capoluogo di provincia (il comune di Parma nel nostro caso).

🟠 🟠 🟠 🟠

BAR, RISTORANTI

🟠 🟠 🟠 🟠

⛔️ NO consumazioni all’interno di bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc.

✅ SEMPRE OK TUTTI I GIORNI:

↪️ consegna a domicilio h24

↪️ ASPORTO MA ‼️ATTENZIONE‼️:

1️⃣ si può fare DALLE ORE 5.00 FINO ALLE ORE 22.00

2️⃣ ⛔ divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

(per tutta la durata di apertura del servizio)

↪️✅ OK ristoranti negli alberghi (ma solo per i clienti che dormono lì)

↪️✅ OK bar ecc. in ospedali, autogrill e aeroporti.

↪️✅ OK catering + mense aziendali, scolastiche ecc.

🟠 🟠 🟠 🟠

COMMERCIO/NEGOZI e MERCATI

🟠 🟠 🟠 🟠

🔷 🔷 🔷 🔷

NEGOZI

🔷 🔷 🔷 🔷

✅ Nei giorni che non sono festivi (es. domenica) e prefestivi (es. sabato) sono aperti TUTTI I NEGOZI e DI TUTTE LE DIMENSIONI fino alle ore 21 (questo orario è una possibilità, non un obbligo): quelli di vicinato come quelli dei centri commerciali, dei parchi commerciali e delle aggregazioni commerciali. Per capirci: il Fidenza Village e lo Shopping Park)

⛔️ STOP NEI FESTIVI E PREFESTIVI:

‼️ GALLERIE COMMERCIALI, PARCHI COMMERCIALI, AGGREGAZIONI di ESERCIZI COMMERCIALI e ALTRE STRUTTURE ASSIMILABILI (es. Shopping Park, Fidenza Village se guardiamo a Fidenza)

‼️ I NEGOZI DENTRO AI CENTRI COMMERCIALI E AI MERCATI COPERTI

TRANNE:

✅ farmacie + parafarmacie

✅ chi vende alimentari

✅ tabacchi

✅ edicole

✅ presidi sanitari

✅ Vivai (prodotti agricoli e floro vivaistici)

‼️ 🙌 ‼️ OBBLIGO PER GLI ESERCENTI

➡️ Esporre un CARTELLO ALL’INGRESSO con il NUMERO MAX DI PERSONE che possono stare nel locale IN CONTEMPORANEA (cioè nello stesso momento)

❓QUANTE PERSONE STANNO IN UN NEGOZIO?

➡️ Il principio fondamentale è garantire ALMENO 1 METRO tra clienti

↪️ accede 1 PERSONA ALLA VOLTA nei locali fino a 40 mq (oltre a un massimo di due operatori)

↪️ Nei negozi più grandi di 40 mq l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili (considerare sempre il bisogno di ALMENO 1 METRO tra i clienti), differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita

👉 Le linee guida consigliano un sistema di elimina code all’ingresso, che consenta di sostare in attesa fuori dall’esercizio evitando il formarsi di lunghe file

🔷 🔷 🔷 🔷

MERCATI

🔷 🔷 🔷 🔷

✅ SI POSSONO FARE I MERCATI (senza limitazioni di prodotti).

↪️ confermati i mercati di Fidenza del mercoledì e del sabato.

🟠 🟠 🟠 🟠

COSA RESTA FERMO

🟠 🟠 🟠 🟠

⛔️ PALESTRE

⛔️ PISCINE

⛔️ CENTRI BENESSERE

⛔️ CENTRI NATATORI

⛔️ CENTRI TERMALI

⛔️ CENTRI SOCIALI

⛔️ CENTRI CULTURALI

⛔️ CENTRI RICREATIVI

⛔️ SPORT DI CONTATTO (Es: il calcio) TRANNE PER LE COMPETIZIONI DI LIVELLO NAZIONALE. Permessi allenamenti in forma individuale all’aperto.

⛔️ SALE GIOCHI/BINGO, SALE SCOMMESSE, CASINO’ (anche in locali adibiti ad attività differente)

⛔️ SAGRE + FIERE DI OGNI TIPO (anche di carattere nazionale) + eventi analoghi (insomma tutto quello che è folklore di paese)

⛔️ CINEMA, TEATRI, SALE DA CONCERTO

ℹ️ stop anche agli spettacoli all’aperto (es. i concerti)

⛔️ MUSEI, BIBLIOTECHE, MOSTRE

⛔️ DISCOTECHE + SALE DA BALLO (all’aperto e al chiuso)

⛔️ tutte le FESTE:

ℹ️ al chiuso e all’aperto

ℹ️ anche quelle derivanti da feste/cerimonie civili (es. il matrimonio o la laurea) e religiose (es. il battesimo di vostro figlio)

⛔️ CONVEGNI E CONGRESSI E ALTRI EVENTI TRANNE:

👉 se svolti a distanza (es. videoconferenza)

🟠 🟠 🟠 🟠

COME SI USANO GLI SPAZI ALL’APERTO

🟠 🟠 🟠 🟠

🔷 🔷 🔷 🔷

PARCHI, VILLE E GIARDINI,

LUOGHI ATTIVITA’ LUDICHE-RICREATIVE-EDUCATIVE

🔷 🔷 🔷 🔷

⛔ no parchi tematici e divertimento (es. Gardaland)

✅ Ok ai parchi MA:

⛔ NO assembramenti

↔️ Stai ad 1 METRO dalle altre persone

✅ Ok ingresso di MINORI anche insieme a familiari o persone abitualmente conviventi o persone deputate alla cura dei bimbi (es. baby sitter). Nei parchi, giardini ecc. i bimbi possono giocare e fare attività ricreative nel rispetto delle misure di sicurezza

✅ Ok accesso di bambini e ragazzi nei luoghi per attività ludiche, ricreative, educative (anche “non formali”, es il baby parking o la festa di compleanno con animatori) al chiuso o all’aria aperta. Cosa sono questi spazi? Sono spazi che utilizzano operatori che prendono in custodia i bimbi e i ragazzi per un dato periodo di tempo e dentro ai quali occorre rispettare le linee guida sulle misure di sicurezza.

🟠 🟠 🟠 🟠

SPORT

🟠 🟠 🟠 🟠

🔷 🔷 🔷 🔷

SPORT, ATTIVITÀ MOTORIA

🔷 🔷 🔷 🔷

✅ OK SPORT e ATTIVITÀ MOTORIA all’aperto e in questi spazi:

⏺️ Aree attrezzate

⏺️ parchi pubblici

MA RICORDA SEMPRE CHE:

🙌 ‼️ Chi fa SPORT deve stare a 2 METRI dagli altri (e può non indossare la mascherina)

🙌 ‼️ Chi fa ATTIVITÀ MOTORIA (es. la camminata) deve stare a 1 METRO dagli altri (e DEVE indossare la mascherina)

🙌 ‼️ I minori fino a 14 anni DEVONO essere accompagnati (da un congiunto a anche di chi non è congiunto. es: baby sitter o maggiorenne comunque autorizzato dalla famiglia)

🙌 ‼️ Le persone non completamente autosufficienti DEVONO essere accompagnate

🔷 🔷 🔷 🔷

GARE, EVENTI, CAMPIONATI

🔷 🔷 🔷 🔷

✅ ok a eventi/competizioni di sport individuali e di squadra per queste categorie e con queste regole per allenamenti:

👉 livello agonistico

👉 eventi/competizioni di preminente interesse nazionale

❓Chi decide chi è di preminente interesse nazionale o di alto livello? CONI, CIP (Comitato Paralimpico), Federazioni, EPS (Enti di Promozione Sportiva)

👉 allenamenti a porte chiuse (cioè senza pubblico) per atleti professionisti e non professionisti

⛔ STOP a:

👉 PALESTRE

👉 PISCINE

👉 CENTRI NATATORI E CENTRI BENESSERE

👉 CENTRI TERMALI

👉 CENTRI SOCIALI, RICREATIVI, CULTURALI

‼️ TRA QUESTE ATTIVITÀ PROSEGUONO solo quelle che:

✅ erogano livelli essenziali di assistenza

✅ erogano attività riabilitative e terapeutiche

✅ OK attività CENTRI DI RIABILITAZIONE + ADDESTRAMENTO + STRUTTURE SOLO PER:

👉 comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (es. Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa ecc…)

🔷 🔷 🔷 🔷

ATTIVITA’ SPORTIVA

🔷 🔷 🔷 🔷

✅ OK attivita’ sportiva DI BASE e ATTIVITÀ MOTORIA SOLO SE:

👉 svolta ALL’APERTO nei centri e circoli sportivi (pubblici e privati)

🙌 ⛔ in questi centri VIETATO utilizzo degli spogliatoi



🙌 RISPETTA LE LINEE GUIDA

🔷 🔷 🔷 🔷

SPORT DI CONTATTO

🔷 🔷 🔷 🔷

⛔ STOP a:

👉 SPORT DI CONTATTO (Es: il calcio)

👉 ATTIVITA’ DILETTANTISTICA DI BASE (cioè: i non agonisti)

👉 le scuole di sport di contatto

👉 tutte le gare e le competizioni degli sport di contatto

🙌 vietate anche le partitelle tra amici!

✅ CONSENTITI SOLO ALLENAMENTI IN FORMA INDIVIDUALE

❓ è possibile svolgere IN FORMA INDIVIDUALE gli sport da contatto individuati dal Ministero (link qui sotto) ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05592&elenco30giorni=false

🔷 🔷 🔷 🔷

🎿⛷️🚠 IMPIANTI SCIISTICI

🔷 🔷 🔷 🔷

✅ APERTI solo PER:

👉 ATLETI PROFESSIONISTI E NON PROFESSIONISTI riconosciuti di INTERESSE NAZIONALE da Coni, Cip e Federazioni per consentire la loro preparazioni/svolgimento di COMPETIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

⛔ ANCORA CHIUSI (almeno fino al 15 gennaio) GLI IMPIANTI per:

👉 SCIATORI AMATORIALI

🟠 🟠 🟠 🟠

SCUOLA

🟠 🟠 🟠 🟠

CHI VA IN PRESENZA

Restano in presenza:

✅ nidi (senza mascherina)

✅ materne (senza mascherina)

✅ elementari (con mascherina sempre su)

✅ medie (con mascherina sempre su)

SUPERIORI: STOP FINO AL 25 GENNAIO

Le scuole superiori:

⛔ Siamo arancioni: niente presenza per gli studenti delle superiori. Saranno TUTTi in dad. La Regione ha deciso che non torneranno in presenza fino al 25 gennaio.

🔷 🔷 🔷 🔷

RIUNIONI A SCUOLA E UTILIZZO DEGLI SPAZI (ES. la palestra della scuola) PER ATTIVITA’ LUDICHE, RICREATIVE, EDUCATIVE ECC.

🔷 🔷 🔷 🔷

✅ Ok riunioni degli ORGANI COLLEGIALI SOLO A DISTANZA

🙌 ‼ GARANTITO RISPETTO DI ALMENO 1 METRO di distanza (e di conseguenza la sicurezza del personale convocato)

🧹 🧼 🧽 Il gestore della scuola ASSICURA pulizia degli ambienti

✅ RINNOVO ORGANI COLLEGIALI (es. elezione rappresentanti dei genitori) SOLO A DISTANZA

✅ USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI:

Il proprietario dell’immobile, d’accordo con l’Istituzione scolastica, può autorizzare l’ente gestore all’uso di spazi per attività:

⏺️ LUDICHE

⏺️ RICREATIVE

⏺️ EDUCATIVE

MA IL GESTORE:

↪️ deve avere personale qualificato

↪️ ha l’OBBLIGO a suo carico di adottare protocolli di sicurezza

↪️ le attività svolte non devono essere né scolastiche né formali (cioè devono essere attività sporadiche, senza un calendario definito)

🔷 🔷 🔷 🔷

GITE SCOLASTICHE, SCAMBI E GEMELLAGGI,

VISITE GUIDATE DELLE SCUOLE ECC.

🔷 🔷 🔷 🔷

Per le scuole di OGNI ORDINE E GRADO:

⛔ NO viaggi d’istruzione (gite, si diceva una volta), iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche programmate

🙌 TRANNE (se possibile assicurare rispetto delle misure di sicurezza):

↪️ attività per le competenze trasversali e per l’orientamento

↪️ attività di tirocinio riconosciute dal Ministero dell’Istruzione

🟠 🟠 🟠 🟠

UNIVERSITA’

🟠 🟠 🟠 🟠

Le Università preparano un piano misto per didattica + attivita’ curricolari (presenza + distanza) da far scattare sulla base dell’andamento dell’epidemia.

✅ A DISTANZA: Attività formative e curricolari

✅ IN PRESENZA: solo le attività formative degli insegnamenti DEL PRIMO ANNO; quelle per classi CON RIDOTTO NUMERO DI STUDENTI; le attività di laboratorio

✅ IN PRESENZA: esami, prove e sedute di laurea

🎶 QUESTE DISPOSIZIONI VALGONO ANCHE PER LE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (Es. i conservatori), unitamente alle attività che qui DEVONO essere svolte necessariamente in presenza.

🔷 🔷 🔷 🔷

PER GLI UNIVERSITARI CHE NON RIESCONO AD ESSERE IN PRESENZA

🔷 🔷 🔷 🔷

✅ Didattica a distanza per gli studenti che non riescono a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (es. il Conservatorio)

✅ Università e istituzioni assicurano (se ritenuto necessario) il recupero delle:

↪️ attività formative/curriculari

↪️ prove e verifiche (anche intermedie) per il completamento del percorso didattico

↪️ le assenze non sono computate ai fini delle ammissioni ad esami finali e delle relative valutazioni

🟠 🟠 🟠 🟠

CORSI DI FORMAZIONE

ESAMI PER LA PATENTE

🟠 🟠 🟠 🟠

✅ OK AI CORSI DI FORMAZIONE (pubblici e privati) SOLO A DISTANZA

↪️ possibili in presenza solo corsi per i MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA, TIROCINANTI in professioni sanitarie/medica

✅ Ok corsi, esami teorici e pratici per la PATENTE

🙌 ‼️ se la situazione epidemiologica peggiora il Ministero dei Trasporti blocca gli esami di guida

✅ Ok (anche a distanza) corsi per la professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori (anche i corsi… sul buon funzionamento del tachigrafo).

✅ Ok (anche a distanza) corsi autorizzati o finanziati dal Ministero dei Trasporti

✅ Ok ANCHE a distanza per questi corsi:

👉 corsi abilitanti fatti da motorizzazione civile, autoscuole e scuole nautiche

👉 conseguimento o rinnovo certificato formazione professionale per conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose

👉 conseguimento licenza pilota di linea Atpl e licenza pilota privato Ppl

👉 abilitazioni personale della sicurezza nei settori Apt (aeroporti), Atm (spazio aereo), Eal, Lic (personale di volo), Sec (security)

👉 formazione, prove teoriche e pratiche per svolgimento attività connesse con circolazione ferroviaria.

👉 corsi formazione e addestramento (con relativi esami) per professione lavoratore marittimo

👉 corsi formazione ed esami per ottenere brevetto di assistente bagnante

✅ Ok prove teoriche e pratiche:

👉 per conseguire o fare revisione patenti di guida, abilitazioni professionali per l’attività di trasporto

👉 per conseguire titoli professionali marittimi, patenti nautiche

👉 selezione piloti e ormeggiatori dei porti

👉 effettuate dall’Enac e dalle scuole di volo

❓ Patenti nautiche

In tutte le Regioni si fa un calendario (in base alle prenotazioni) degli esami da tenersi entro 75 giorni successivi alla data di disponibilità dell’esame

✅ Ok corsi in materia di salute e sicurezza + esami di qualifica percorsi IeFP

🟠 🟠 🟠 🟠

CONCORSI

🟠 🟠 🟠 🟠

⛔️ STOP PROVE PRESELETTIVE e SCRITTE DI:

👉 concorsi pubblici e privati

👉 abilitazioni alle professioni

‼️ TRANNE IN QUESTI CASI:

✅ valutazione solo sul curriculm dei candidati

✅ oppure VALUTAZIONE A DISTANZA (telematica)

✅ oppure quando la commissione d’esame corregge le prove scritte collegandosi da remoto (cioè: la commissione si riunisce in videoconferenza ed esamina le prove)

✅ concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale

✅ esami di Stato per abilitazione professionale a Medico Chirurgo

✅ esami abilitazione per il personale della Protezione civile

🟠 🟠 🟠 🟠

PORTARE PERSONE IN OSPEDALE

E VISITE AGLI ANZIANI

🟠 🟠 🟠 🟠

🔷 🔷 🔷 🔷

SE ACCOMPAGNI UN PAZIENTE

🔷 🔷 🔷 🔷

⛔ Gli accompagnatori dei pazienti NON POSSONO restare nelle sale d’attesa dei DIPARTIMENTI EMERGENZE e ACCETTAZIONE e dei PRONTO SOCCORSO

(a meno che non ci siano indicazioni diverse da parte del personale preposto)

🔷 🔷 🔷 🔷

VISITE AGLI ANZIANI IN CASA PROTETTA, HOSPICE

IN STRUTTURE RIABILITATIVE ECC.

🔷 🔷 🔷 🔷

Per prevenire possibili trasmissioni di infezione la Direzione sanitaria DEVE decidere se (e con che modalità) PARENTI E VISITATORI possono accedere in:

↪️ strutture di ospitalità e lungo degenza

↪️ Case residenza per anziani (case protette)

↪️ hospice

↪️ strutture riabilitative e residenziali per anziani (autosufficienti e non)

⛔️ nelle Case di residenza per Anziani del Distretto di Fidenza le visite sono state sospese

🟠 🟠 🟠 🟠

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, CERIMONIE PUBBLICHE

FUNZIONI RELIGIOSE E LUOGHI DI CULTO

🟠 🟠 🟠 🟠

✅ Ok MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ma SOLO SE:

🙌 ‼️ IN FORMA STATICA (cioè senza pubblico in movimento da un capo all’altro, ad esempio, di una piazza)

🙌 ‼️ rispetto delle distanze sociali prescritte, delle altre misure di contenimento e delle misure imposte dal Questore

✅ Ok CERIMONIE PUBBLICHE ma SOLO IN... ASSENZA DI PUBBLICO

⁉️ Es. la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 Novembre)

✅ 🙌 ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO PERMESSO MA:

⛔ NO assembramenti

↔️ GARANTIRE distanza di ALMENO 1 METRO

✅ 🙌 FUNZIONI RELIGIOSE CON PARTECIPAZIONE DI PERSONE

👌 Permesse nel rispetto delle misure decise da Governo e rispettive confessioni

✅ 🙌 RICORDA: IN CHIESA SI TIENE LA MASCHERINA E SI STA AD 1 METRO DI DISTANZA

🟠 🟠 🟠 🟠

COME FUNZIONANO

LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

🟠 🟠 🟠 🟠

✅ OK riunioni solo a distanza (es videoconferenze), SALVO ragioni motivate

✅ ‼️ LAVORO AGILE (es. smart working) IL PIU’ ELEVATO POSSIBILE

❓ come si calcola

↪️ tenendo conto delle potenzialità organizzative

↪️ garantire la qualità dei servizi

⏰ ORARI DI INGRESSO E USCITA DEL PERSONALE DIFFERENZIATI

🟠 🟠 🟠 🟠

SERVIZI ALLA PERSONA

🟠 🟠 🟠 🟠

✅ OK ATTIVITA’ SERVIZI ALLA PERSONA nel rispetto dei protocolli di sicurezza

❓cosa sono i servizi alla persona?

ℹ️ Servizi sociali e socio assistenziali

ℹ️ Servizi per il tempo libero e la cura della persona (parrucchieri, estetisti, tatuatori ecc.)

🟠 🟠 🟠 🟠

BANCHE, ASSICURAZIONI

MONDO AGRICOLO + ZOOTECNICO e FILIERE

🟠 🟠 🟠 🟠

✅ Sempre OK

🟠 🟠 🟠 🟠

ATTIVITA’ PROFESSIONALI

🟠 🟠 🟠 🟠

‼️ 🙏 Ci sono delle RACCOMANDAZIONI 🙏 ‼️

↪️ Incentivare lavoro agile (smart working, telelavoro ecc.) a domicilio o a distanza

↪️ Incentivare ferie e congedi retribuiti

↪️ Avere protocolli anticontagio

↪️ Se non è possibile garantire 1 METRO usare strumenti di protezione individuale (es. mascherine se in un ufficio c’è più di una persona)

↪️ Incentivare SANIFICAZIONE dei luoghi di lavoro

🟠 🟠 🟠 🟠

MASCHERINA, COPRIFUOCO LOCALI

E TAMPONI

🟠 🟠 🟠 🟠

🔷 🔷 🔷 🔷

COPRIFUOCO LOCALI

DECISI DAI SINDACI

🔷 🔷 🔷 🔷

➡️ I Sindaci possono decidere di chiudere PER TUTTA LA GIORNATA e in DETERMINATE FASCE ORARIE al pubblico pezzi di centro perché a rischio assembramento (in sostanza: dove ci sono locali davanti ai quali la gente continua a stare intruppata).

❓ Funzionerà così: i Sindaci individueranno le aree a rischio assembramento all’interno del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Lo Stato dovrà assicurare il controllo attraverso le forze dell’ordine coordinate dal Prefetto e dal Questore.

➡️ I negozi che sono dentro la zona del coprifuoco e che possono lavorare continuano ad operare

➡️ Chi abita in una zona colpita da coprifuoco può tornare a casa sua senza problemi. O può partire da essa per recarsi dove vuole (ma nel rispetto delle regole del coprifuoco)

🔷 🔷 🔷 🔷

LA MASCHERINA

🔷 🔷 🔷 🔷

🔴 ↔️ OBBLIGO DI MANTENERE LA DISTANZA DI ALMENO 1 METRO

🔴 ➡️ 😷 OBBLIGO MASCHERINA SEMPRE

🙌 ‼️ ESCI AVENDO SEMPRE CON TE LA MASCHERINA

👉 DOVE E’ OBBLIGATORIA? QUI:

↪️ “Nei LUOGHI CHIUSI DIVERSI DALLE ABITAZIONI PRIVATE e IN TUTTI I LUOGHI ALL’APERTO ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento"

SIGNIFICA: mascherina sempre indosso all’aperto (ad esempio: mentre cammini nelle strade, al parco, siete in centro per fare shopping o sui binari ad aspettare il treno), ma se sei in un posto senza gente intorno (es. al mattino quando esci presto con il cane e non si trovano persone in giro) puoi toglierti la mascherina, ma conviene sempre tenerla a disposizione pronta all’uso. Se sei al chiuso fuori da casa tua devi indossare la mascherina.

↪️ Sui mezzi pubblici (treno, taxi, autobus ecc.)

↪️ Nei negozi

↪️ In ufficio e nei luoghi di lavoro continuano a essere validi i protocolli precedenti (ripassate quelli della vostra azienda, nel caso). Di massima sono così: se in un ufficio c’è più di una persona, tutti i presenti indossano la mascherina.

↪️ Se fai attività motoria (es. la camminata, anche quella a passo sostenuto). Se cammini in un luogo isolato (es. sentieri di campagna o nel bosco) puoi non indossare la mascherina

↪️ In auto & moto, se a bordo ci sono persone che non sono nostri congiunti

🔔 Congiunto = chi abita insieme a noi nella stessa casa

↪️ In casa quando ci sono persone diverse dai tuoi congiunti (consiglio: dopo la visita dei non congiunti ricorda di aerare i locali, sanificare ecc.)

👉 CHI NON HA OBBLIGO DELLA MASCHERINA

⏺️ I bimbi fino ai 6 anni

⏺️ Chi ha una patologia o disabilità incompatibile con l’uso della mascherina (e coloro che per interagire con queste persone versano nella stessa incompatibilità )

⏺️ Chi fa sport

💶 SANZIONI

↪️ Occhio: da 400 a 1.000 euro