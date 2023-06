Blitz dei carabinieri tra Parco Ducale e via Monte Altissimo: coca, hashish e crack addosso a 7 giovanissimi

I carabinieri della Compagnia di Parma, in questo primo weekend senza scuola, hanno concentrato la loro attività di controllo e sorveglianza nei luoghi solitamente frequentati dai più giovani, e in quelle aree dove occorre contrastare lo spaccio di stupefacenti con sorvegliati speciali il parco Ducale, via Monte Altissimo e l’area della Stazione ferroviaria. L’attività ha permesso di identificare 57 persone, fra i quali diversi minori.

In questa particolare attività hanno collaborato le diverse componenti delle forze a disposizione della Compagnia carabinieri di Parma, sia le Stazioni urbane di Parma Centro e Parma Oltretorrente, sia i militari della sezione Radiomobile, sia le pattuglie con abiti civili della Sezione operativa.

L’attività ha consentito ai carabinieri di sequestrare complessivamente circa 60 grammi di stupefacenti fra hashish, cocaina e crack.

Nello specifico i militari della Stazione di Parma Centro, durante i controlli nel Parco Ducale si sono imbattuti in un 27enne del Gambia, il quale ha tentato di disperdere nel terreno circa dieci grammi di hashish, prontamente recuperati dai carabinieri.

Nel prosieguo dei controlli, i militari hanno trovato presso la residenza dello straniero 6 apparecchi cellulari di provenienza sospetta e di cui lo stesso non è riuscito a giustificare in alcun modo il possesso, Gli approfondimenti hanno accertato che uno dei telefoni era stato rubato a maggio, per cui in attesa di ulteriori verifiche i dispositivi sono stati tutti sequestrati e il soggetto denunciato alla Procura della Repubblica di Parma, oltre che per detenzione ai fini di spaccio di droga, anche per ricettazione.

Ulteriori 10 grammi di hashish, 1 di cocaina e 2 di crack sono stati rinvenuti a 7 diversi giovanissimi, con età compresa fra i 17 e 19 anni, controllati in via Monte Altissimo e nel Parco Ducale, dove in un cespuglio è stato rinvenuto ulteriore stupefacente sequestrato.