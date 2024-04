Blitz dei Nas: sequestrati in un bar cinese 80 confezioni di cibo per animali

Nell'ambito di alcune verifiche specifiche sugli alimenti per animali da compagnia, in vendita presso esercizi etnici, i Carabinieri del NAS di Parma, nelle province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia, hanno condotto una serie di ispezioni presso tali attività commerciali, effettuando ingenti sequestri di prodotti non regolamentari e potenzialmente pericolosi per la salute degli animali.



Nella provincia di Parma, i Carabinieri del NAS, nel corso di un'ispezione igienico sanitaria presso un bazar cinese, hanno sequestrato amministrativamente circa 80 confezioni di mangime per animali da compagnia (cani, gatti, roditori e volatili) perché la data di conservazione era decorsa di validità anche di qualche mese. Il valore della merce oggetto di sequestro ammonta a circa 1000 euro. Al titolare dell’attività commerciale è stata contestata una sanzione pecuniaria di 500 euro, mentre la merce sarà avviata alla distruzione.