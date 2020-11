Bonaccini: "In Regione 400 contagi in meno e calano i ricoveri"

"Oggi daremo i dati della giornata di ieri: in Emilia-Romagna ci sono 400 contagiati in meno, abbiamo addirittura il segno meno nei ricoverati sia in terapia intensiva che in reparti Covid. Le misure restrittive stanno cominciando a funzionale". Così il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ospite oggi in collegamento con Unomattina, su Raiuno.

"Da un lato occorre evitare che diventi anche pandemia economica e sociale - continua - ma certamente dobbiamo evitare il tana liberi tutti perché siamo ancora dentro la curva pandemica".

"Pare che le misure restrittive comincino a funzionare - spiega - ma siamo ancora a fine novembre e quindi ci sono ancora un pò di giorni per valutare quale può essere la condizione di equilibrio migliore, mettendo ovviamente la salute a primo posto. Se qualche apertura ci può essere, deve essere fatta nella miglior sicurezza possibile".