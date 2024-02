Fidenza, litiga con un cubano e lo prende a bottigliate in testa: 20enne denunciato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Fidenza, al termine di accertamenti, sono riusciti ad identificare e quindi denunciare a piede libero, l’uomo che nei giorni scorsi, in pieno centro storico, ha aggredito un conoscente cubano di 34 anni, colpendolo alla testa con un bottiglia di vetro, procurandogli così lesioni guaribili in 12 giorni. Ancora da capire i motivi che hanno dato luogo alla brutale aggressione, gli investigatori si sono messi subito sulle tracce del colpevole e, grazie all’attività posta in essere dai militari operanti, sono riusciti ad identificare, quale probabile autore del reato, un ragazzo

marocchino, poco più che ventenne, deferito alla Procura di Parma per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.