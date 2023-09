Buia: "Il Verdi non sarà un aeroporto Cargo"

"Voglio ribadirlo: questo non sarà un aeroporto Cargo. Lo voglio dire a gran voce: si tratta di un aeroporto prevalentemente passeggeri. Le strutture sono state progettate esclusivamente per questi numeri". Gabriele Buia, il presidente dell'Unione Parmense degli Industriali, tuona da Palazzo Soragna a margine dell'evento di presentazione del progetto "Rete, Integrazione Lavoro Parma" pensato per fornire fornire ai migranti e richiedenti asilo una formazione lingustica, presupposto per essere inseriti nel mondo del lavoro."Le notizie che circolano sono prive di ogni fondamento - spiega Buia -. Noi crediamo che sia un'occasione unica, da non perdere. Speriamo che la Conferenza dei Servizi possa dare risposte positive con l'auspicio che ci sia condivisione e chiarezza su notizie senza fondamento reale: bisogna che il territorio faccia una scelta: credere o no nell'aeroporto. L'aeroporto è un'infrastruttura di enorme valenza per la crescita del territorio. Crediamo che sia un'opportunità unica che non deve essere persa. I veri e reali dati di bilancio e del business plan della struttura sorreggono questa scelta. Non riesco a capire perché le notizie girano in questo modo. Non è un aeroporto Cargo. Questo sarà prevalentemente un aereoporto passeggeri. I voli Cargo sono, come indicato nel business plan, all'inizio un volo e mezzo al giorno per essere poi a regime totale a tre voli al giorno. Non ci sono alternative. Non è vero che sarà un aeroporto Cargo. Non è vero che si allunga la pista per i Cargo. Vogliamo far atterrare aerei che arrivano da destinazioni europee ed est europee importanti, per rilanciare il tessuto economico produttivo e sociale di Parma".