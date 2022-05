Cade con la bici e batte la testa, bimbo di 5 anni trasportato all'Ospedale Maggiore

Cade con la bici e batte la testa. Disavventura per un bimbo di 5 anni, trasportato all'ospedale di Parma nei reparti specializzati pediatrici. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Intorno alle 18 si trovava in centro paese con un parente, quando con la sua bicicletta sarebbe caduto a terra. Chi era con lui in quel momento ha chiamato il 118 e sul posto sono arrivati i volontari della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e i sanitari dell'autoinfermieristica di Fiorenzuola. Le sue ferite non erano gravissime ma comunque sono state giudicate serie. Così, per precauzione, vista l'età è stato richiesto anche l'intervento del medico, giunto dalla postazione di Fidenza.