Cade in mountain bike lungo un sentiero: giovane ferita

Nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno il Soccorso Alpino è stato attivato per una ragazza caduta in mountain bike, mentre percorreva con amici un sentiero lungo il torrente Stirone nei pressi di Scipione Ponte, nel comune di Salsomaggiore Terme. La ragazza ha accusato da subito dolori in varie parti del corpo e gli amici hanno chiamato la centrale operativa del 118, che ha disposto la partenza dell'ambulanza dell'Assistenza Pubblica di Saldo, del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco. Giunti sul posto, la ragazza è stata assicurata alla barella e trasportata per un breve tratto fino all'ambulanza.