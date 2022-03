Langhirano, i carabinieri lo trovano con 450 munizioni illegalmente detenute: denunciato

E’ di una persona denunciata per detenzione abusiva di armi e diverse sanzioni amministrative il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai carabinieri della Compagnia di Parma a Langhirano. I militari della locale Stazione, con il supporto di personale della Compagnia sono stati impegnati in una serie di controlli preventivi e repressivi di reati in genere ed alla circolazione stradale. Nel corso delle attività un uomo, a cui era stato notificato da poco un decreto, emesso dalla Prefettura di Parma, di divieto di detenzione e contestuale ritiro armi e munizioni regolarmente detenute è stato nuovamente controllato e sono state rinvenute oltre 450 munizioni illegalmente detenute. Alcuni giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacente. Mentre nelle attività su strada sono state controllate oltre 100 persone e 60 mezzi ed elevate più di 15 sanzioni per violazioni al codice della strada.

