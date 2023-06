Carabinieri, maxi operazione contro spaccio e furti: 5 denunce

Nella serata di ieri, mercoledì, 28 giugno, si è svolta nella Città di Parma una maxi operazione di controllo coordinato del territorio che ha visto impegnati su più fronti i Carabinieri di tutte le 12 Stazioni del Comando Compagnia Carabinieri di Parma, i militari motociclisti del Nucleo Radiomobile, rinforzati anche con equipaggi provenienti dalla Compagnie di Fidenza, Salsomaggiore Terme e Borgo Val di Taro e i reparti speciali dell’Arma con il supporto di un elicottero A 109 Nexus del 13° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì-Cesena che ha pattugliato i cieli di Parma per tutto il pomeriggio sera di ieri sorvolando ogni area più sensibile del territorio comune, per prevenire reati contro il patrimonio e dare supporto aereo alle numerose pattuglie sul territorio, grazie anche al coordinamento di Carabinieri di Parma imbarcatosi sul velivolo.

L’attività ha consentito di deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma 5 soggetti.

Un algerino di 18 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato deferito per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere: sottoposto a controllo da una pattuglia di motociclisti al Ponte di Mezzo, è stato trovato in possesso di un'asta di ferro con estremità ad uncino ed un piede di porco, di cui ovviamente non è riuscito a giustificare il possesso. La stessa misura è scattata per un moldavo di 24 anni, domiciliato a Parma, sottoposto a controllo da una pattuglia della Radiomobile in questa Strada Bassa, e trovato in possesso di un manganello telescopico e di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 cm. Non solo giovani armati: un marocchino di 38 anni, domiciliato a Parma, sottoposto a controllo in via Trento da parte di una pattuglia di Parma Oltretorrente, mentre circolava a bordo della propria autovettura. È stato trovata in possesso di una bomboletta di spray urticante non conforme alla normativa. Nel medesimo contesto il conducente del veicolo, un italiano 50enne è stato sanzionato perché guidava con la patente scaduta di validità.

Per il reato di tentato furto aggravato è finito nei guai una italiana di 19 anni, residente a Parma, sorpresa da una pattuglia a piedi della Stazione di Parma Centro mentre tentava di fuggire da un negozio nella centralissima via Mazzini, dal quale era uscita con merce non pagata del valore di un centinaio di euro restituita all’avente diritto.

Per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente è stato bloccato un tunisino 23enne, in Italia senza fissa dimora, trovato in possesso, in questo Parco del Naviglio, di circa 30 grammi dihashish suddivisi in diverse dosi pronti per essere spacciati ai giovani frequentatori dell’area verde. Lo stesso inoltre, era già gravato da un ordine di lasciare lo Stato italiano, venendo quindi anche denunciato per l’inottemperanza allo stesso.

L’intenza attività di monitoraggio del territorio ha consentito anche di individuare e segnalare all’autorità prefettizia 17 giovani aventi fra i 16 e 22 anni trovati in possesso di dosi di stupefacenti destinate all’uso personale e sequestrare 45 grammi di hashish, 2 grammi di crack, 4 grammi di marijuana. In via Sporzana sono stati sequestrati 9 grammi di hashish ad un nigeriano, in via Pasinie in via Pini a due italiani 3 grammi di hashish, nel Parco Ducale a 2 italiani e 3 marocchini sono sequestrati 10 grammi di hashish, 4 di marijuana e un grammo di crack; in via Palermo a una coppia di 20enni italiani sono stati sequestrati due dosi di crack da mezzo grammo, in Strada del Prato un altro nigeriano è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish; altri 6 persone venivano controllate in via Monte Altissimo e trovate in possesso di complessivi 20 grammi di hashish.