Si fingono sordomuti e si fanno consegnare 50 euro da un anziano che poi li riconosce in un bar: denunciati

I carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno denunciato alla Procura di Parma, con l’accusa di concorso in truffa, due cittadini rumeni, rei di aver tratto in inganno un anziano fingendosi sordomuti.

I fatti risalgono al 13 giugno scorso, quando i due stranieri, ricchi di precedenti e in Italia senza fissa dimora, hanno avvicinato, tra i tanti avventori della zona commerciale dello shopping park di Fidenza, un anziano residente nella bassa. Mostrandogli cartelloni che palesavano la loro condizione di sordomutismo, nonché dépliant relativi ad associazioni di supporto alle persone affette da tale menomazione e petizioni volte a miglioramenti legislativi, lo hanno convinto a effettuare una donazione di 50 euro. Il signore, dopo qualche tempo, li ha però notati prendere un caffè in un locale pubblico, chiacchierando amabilmente tra loro. A quel punto, affranto dalla truffa subita, ha chiamato il 112. I Carabinieri del Radiomobile di Fidenza sono intervenuti celermente, hanno provveduto a identificare i due sospetti truffatori e a raccogliere la denuncia del richiedente, sequestrando il materiale con cui era stata perpetrata la truffa. La segnalazione in stato di libertà per i due stranieri, nel frattempo foto-segnalati per l’ennesima volta, è ora al vaglio della Procura parmigiana.