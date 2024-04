Chiede protezione internazionale ma su di lui denunce per maltrattamenti, furto e danneggiamento

Ieri, martedì 16 aprile 2024, il personale della Questura di Parma ha eseguito un accompagnamento presso il Cpr di Roma Ponte Galeria, di un albanese 36enne.

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, ieri mattina si è presentato presso lo sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Parma in via Chiavari al fine di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale, attraverso la richiesta di protezione internazionale.

Da accertamenti effettuati attraverso l’attività di fotosegnalamento, è emerso che lo stesso è gravato da una sentenza di condanna per furto, oltre ad una serie di denunce per maltrattamenti in famiglia, furto, resistenza e danneggiamento, ed era altresì destinatario di avviso orale da parte del Questore di Parma.

A conclusione dell’attività di rito, l’uomo è stato quindi accompagnato dal personale della Questura di Parma presso il CPR di Ponte Galeria (Roma) dove verrà trattenuto per il tempo strettamente necessario per valutare l’accoglimento o meno della sua richiesta di protezione internazionale.