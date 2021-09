Choc in via Gramsci, rapina una donna con lo spray urticante: 49enne arrestato

Ha rapinato una donna con lo spray al peperoncino, nel pomeriggio di ieri in via Gramsci, per rubarle i soldi che aveva appena prelevato al bancomat di Intesa San Paolo. Un 49enne napoletano, con precedenti penali e residente a Colorno, è stato arrestato dai poliziotti che lo hanno individuato e bloccato pochi minuti dopo, mentre cercava di allontanarsi a bordo di una bicicletta.

Il rapinatore ha opposto resistenza ma è stato bloccato dagli agenti, che sono arrivati sul posto in pochi istanti dopo la segnalazione di una coppia di giovani che aveva assistito alla rapina. La donna stava prelevando al bancomat quando è stata avvicinata dal 49enne che, all'improvviso, le ha spruzzato lo spray al peperoncino negli occhi per renderla inoffensivo. A quel punto le ha preso i 140 euro che aveva appena prelevato e della carta bancomat.

Due ragazzi hanno visto tutto ed hanno chiamato il 113: i poliziotti hanno arrestato il 49enne in flagranza di reato per rapina pluriaggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il rapinatore si trova nel carcere di via Burla. La donna è stata portata in ospedale dell'ambulanza: ha cinque giorni di prognosi.