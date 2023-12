Salsomaggiore, tradita dall'eccessivo nervosismo durante un controllo: in auto aveva 4 dosi di cocaina, 39enne denunciata

I carabinieri della Stazione di Salsomaggiore hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma una 39enne residente nel piacentino per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Una pattuglia della stazione di Salsomaggioreha controllato un'auto con alla guida una donna. Da un rapido controllo dei documenti di circolazione l’autovettura è risultata sprovvista di revisione. La donna, durante il controllo, che in quel momento si era limitato ai documenti di circolazione dava segni di ansia, nervosismo ed agitazione,

I carabinieri, intuendo che la donna potesse nascondere sull’auto qualcosa di illegale, facevano intervenire il personale femminile ed una volta condotta l’auto nella caserma di via Salvo d’Acquisto procedevano ad una più attenta perquisizione del veicolo.

All’interno del vano porta documenti sono state rinvenute 4 “bustine” contenenti polvere bianca che l’esame narcotest rivelava essere cocaina. Lo stupefacente del peso di circa 3 grammi, suddiviso in 4 dosi, al momento, ha fatto scattare la denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. Lo stupefacente è stato p sequestrato.