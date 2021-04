Compra uno smartphone per 200 euro, dentro la confezione trova due saponette: 50enne denunciato

E' riuscito a truffare un 30enne di Parma con la classica tecnica del pacco: ha finto di vendere uno smartphone ma all'acquirente, una volta concluso l'affare, si è ritrovato con la sola custodia e due saponette. L'episodio è avvenuto in zona Cittadella: il truffatore - un 50enne napoletano - ha fermato il giovane, proponendogli l'acquisto di uno smartphone di ultima generazione per 200 euro.

Il 30enne ha accettato, dopo aver visto il telefono: al momento della consegna, però, il 50enne ha consegnato allo sfortunato acquirente una confezione vuota, senza telefono, e si è subito allontanato a bordo di un'auto. Il giovane parmigiano si è accorto del raggiro poco dopo: nella confezione ha trovato due saponette. A quel punto ha avvertito i carabinieri della stazione di Parma Centro: è andato nella caserma di via Garibaldi per fare denuncia. I militari sono riusciti ad identificare il 50enne, già noto per altri reati: l'uomo è stato denunciato per truffa.

L’Arma parmigiana invita la cittadinanza a prestare attenzione a questi tipi di truffe, in particolare non cedendo a proposte di acquisto di prodotti particolarmente vantaggiose effettuate in strada da soggetti sconosciuti. Nella maggior parte dei casi si rischia di diventare vittima del cd “pacco”, di cinematografica memoria.