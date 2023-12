Conducenti ubriachi, furti e droga, controlli dei carabinieri a Fidenza: denunce a patenti ritirare

Come avviene ormai periodicamente, i Carabinieri della Compagnia di Fidenza, nei giorni, scorsi, hanno rinforzato i presidi sul territorio col duplice obiettivo di prevenire reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti e garantire la circolazione in sicurezza sulle principali strade del territorio di competenza. L’obiettivo secondario, ma non meno importante, si sostanzia nella velleità di aumentare la “sicurezza percepita” da parte del

cittadino.

Nella giornata di sabato 23 un totale di 9 pattuglie, con militari in borghese e in uniforme, sono stati distribuiti nei punti nodali del territorio della bassa parmense controllando per ore, di fatto, ogni macchina in ingresso e in uscita. In un’area nella quale, in linea di massima, la circolazione stradale è tutto sommato ordinata, le contravvenzioni al codice della strada sono state contenute: cinture non indossate, guida con telefono, velocità non commisurata. Più grave la situazione per un cinquantenne di Sissa e un trentenne di Parma, colti alla guida dei loro veicoli con una percentuale di alcol nel sangue ampiamente fuori dai limiti, tanto da fare scattare la denuncia penale e il sequestro dei mezzi.

Durante uno dei controlli alla circolazione stradale uno dei soggetti, benché in regola con documenti e assicurazione, è stato perquisito di iniziativa dai militari, insospettiti dalla sua agitazione: disoccupato, non ha saputo dare spiegazione al possesso di grimaldelli e arnesi utili allo scasso, quindi è stato denunciato e si è visto sequestrare tutta l’attrezzatura.

Denuncia a piede libero anche per un senegalese di trent’anni, controllato nei pressi del Fidenza Village poco dopo aver sottratto, con borsa schermata, alcuni capi di abbigliamento sportivo. La merce è stata già restituita agli aventi diritto. Ben sei i soggetti trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti, segnalati alla prefettura come consumatori di hashish e cocaina. Si tratta di un paio di cinquantenni (un marocchino residente a Parma e un italiano di Fontanellato), due trentenni gravitanti tra Fidenza e Salsomaggiore e anche una Donna, trovata in possesso di uno spinello non ancora consumato. Nel corso dell’intero servizio sono state controllate e identificate 112 persone e 81 autovetture. In quel pomeriggi non si sono registrati furti in alcuna abitazione del territorio di competenza. Sevizi coordinati di tale caratura proseguiranno nel corso di tutto il periodo festivo.