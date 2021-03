Consumano bevande di fronte al locale, chiuso un bar di Fornovo: clienti multati per 400 euro

In azione la polizia locale della Bassa Val Taro

Nello scorso fine settimana il personale della Polizia Locale Bassa Val Taro ha proceduto alla chiusura, con provvedimento temporaneo di sospensione per 5 giorni della licenza, di un bar di Fornovo di Taro. In particolare, a seguito di una segnalazione gli agenti si sono portati nei pressi del bar indicato, dove hanno constatato la presenza di numerosi clienti che stavano consumando bevande all’esterno, anche sotto il gazebo antistante l’ingresso del locale.

Alla vista della pattuglia della Polizia molte persone si sono allontanate per evitare di essere identificati: alcuni sono stati fermati ed identificati. Ai clienti è stato contestato il mancato rispetto delle disposizioni impartite per contrastare il diffondersi della pandemia da Covid-19: per loro è scattata una multa di 400 euro. Analogo provvedimento è stato applicato al titolare dell’attività.

Gli Agenti della Polizia Locale Bassa Val Taro,hanno intensificato i controlli con specifici servizi di vigilanza nel cuore del centro storico. Durante i controlli,due uomini e due donne sono stati “pizzicati” dagli Agenti in pieno centro storico dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, quindi è scatta la sanzione elevata ai sensi dell’articolo 688 del codice penale: ubriachezza molesta. Sanzione amministrativa pecuniaria, che secondo i limiti imposti dalle legge è essere compresa tra i 51 ed i 309 euro.