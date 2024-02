Lotta alle truffe e ai furti in abitazione: intensificati i controlli in Pedemontana

Continua incessante l’attività preventiva predisposta dal Comando provinciale carabinieri di Parma, finalizzata al contrasto dei fenomeni criminosi delle truffe agli anziani e dei furti in abitazione, in particolar modo in quelle più isolate presenti nelle zone rurali del territorio.

Il controllo del territorio, che da sempre riveste un ruolo fondamentale nel mantenimento della pacifica convivenza dei cittadini, è un concetto in costante evoluzione in ragione delle istanze di sicurezza crescenti e diversificate provenienti dalla collettività.

Negli ultimi anni la necessaria attenzione rivolta alla percezione della sicurezza, a prescindere dai dati statistici sull’incidenza della criminalità, costituisce un punto fermo da cui partire per modulare le iniziative di tipo operativo.

In quest’ottica sono stati intensificati i controlli anche nella zona pedemontana dove i carabinieri della Stazione di Neviano degli Arduini, coadiuvati da personale delle stazioni limitrofe, hanno individuato ed identificato, negli ultimi giorni, alcuni soggetti che non erano in grado di fornire una motivazione plausibile legata alla loro presenza in quel territorio.

I carabinieri ricordano che il numero di emergenza 112, attivo h24, è a disposizione per raccogliere ogni tipo di segnalazione. La segnalazione è un atto tramite il quale porre all’attenzione dell’arma ad ogni livello, comportamenti ed eventi di natura presumibilmente illegale, al fine di consentire di verificare la reale illiceità dei fatti rappresentati.