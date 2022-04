Guerra alle baby gang, centro storico passato al setaccio: controllati 51 giovani, tra cui 32 minori

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine nel centro storico di Parma, soprattutto per contrastare il fenomeno delle baby gang e della delinquenza giovanile. Nel corso della giornata di ieri, sabato 23 aprile, sono state impiegate 4 pattuglie della polizia di stato, un operatore della polizia scientifica, 4 pattuglie dei carabinieri, una pattuglia della guardia di finanza e 2 pattuglie della polizia locale.

I controlli si sono svolti nelle principali zone interessate dai fenomeni di violenza giovanile. In particolare Piazza Ghiaia, viale Mariotti, viale Toschi, Piazzale della Pace, Battistero, Duomo, via Cavour, Galleria Polidoro e piazza Garibaldi. Al termine dell'attività sono state identificate 51 persone, di cui 32 minori. Accompagnati in ufficio tre stranieri per accertamenti, risultati poi in regola