Controlli contro gli assembramenti: chiuso un locale a Borgotaro

Un altro locale è stato chiuso dalle forze dell'ordine per il mancato rispetto delle norme anti Covid-19 e di quelle relative agli assembramenti. Oltre alle multe effettuate a Parma, poi, i carabinieri hanno fermato anche un giovane di Borgotaro che non indossava la mascherina all'aperto - nella fascia oraria in cui è obbligatoria - in un luogo in cui è più probabile che si possano creare assembramenti. Le attività di controllo da parte delle forze dell'ordine non si fermano. A Borgotaro i carabinieri hanno fatto scattare un provvedimento di chiusura nei confronti di un locale, dopo aver verificato la presenza di assembramenti.

