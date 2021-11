Entra ubriaco in un bar e molesta i clienti: straniero allontanato dalla città

E' entrato all'interno di un bar di viale Piacenza ed ha iniziato a molestare gli altri clienti. Un cittadino della Guinea, entrato all'interno del locale completamente ubriaco, è stato poi fermato ed indetificato dai poliziotti, chiamato dal gestore del bar. L'uomo è stato accompagnato in Questura: dopo le procedute di fotosegnalamento è stato denunciato per inosservanza all’ordine del questore, e sanzionato per ubriachezza molesta e sottoposto. L'uomo è stato allontanato dal Comune di Parma ed è stato proposto, per lui, un Daspo urbano. Nel corso della stessa serata sono intervenuti presso il distributore IP di via Trento per una segnalazione di persone sospette. Gli agenti hanno individuato e identificato quatto stranieri, che sono stati sanzionati. Uno di loro è stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti di effrazione - chiavi e grimaldelli - e ricettazione.