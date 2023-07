Controlli in provincia: 8 fermi per guida in stato di ebbrezza

Nel corso della scorsa notte, i militari della Compagnia di Parma, con l'aiuto delle polizie locali dell’Unione Bassa Est Parmense e dell’Unione Montana Appennino Parma Est, hanno effettuati controlli coordinati nell’area di Tizzano Val Parma ed in quella di Sorbolo Mezzani, attivando due dispositivi simultanei, entrambi dotati di varie apparecchiature etilometriche. Il servizio ha avuto lo specifico obiettivo di prevenire gravi sinistri stradali da parte di giovani all’uscita di noti locali in ambito provinciale. Sono stati, di fatto, controllati 63 veicoli con 103 soggetti. Non sono mancate le denunce per guida in stato di ebbrezza; infatti, in Sorbolo Mezzani, sono stati deferiti alla locale Procura un filippino 50enne con tasso alcolemico pari ad 1.12 g/l e due soggetti, italiani, un 43enne ed un 50enne, rispettivamente con tasso alcolemico parti ad 1.26 ed 1.12 g/l. Oltre ai predetti, sempre in Sorbolo Mezzani, altre 2 persone, un moldavo ed un italiano, sono stati multati per guida in stato di ebbrezza per tasso alcolemico compreso tra lo 0.5 e lo 0.8 g/l. In Tizzano Val Parma, invece, sono stati deferiti in stato di libertà, sempre per guida in stato di ebbrezza, due italiani che, alla guida dei propri autoveicoli, sono risultati positivi all’alcool test con tassi alcolemici pari, rispettivamente, ad 1.63 ed 1.49 g/l. Anche in questo caso, 2 sono stati i giovani multati amministrativamente. Uno, italiano, poiché con tasso alcolemico compreso tra lo 0.5 e lo 0.8 g/l mentre, il secondo, neopatentato, è stato multato poiché il tasso alcolemico era pari a 0.44 g/l. Si ricorda, infatti, che per i neopatentati è fatto divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto bevande alcoliche. Inoltre, nei vari servizi sono stati individuati e segnalati, alla prefettura parmigiana, 3 giovani quali assuntori di sostanza stupefacente.