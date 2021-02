Controllo e orientamento anti Covid-19 rafforzati in Ospedale

Si rafforza la strategia di prevenzione e contenimento dell’epidemia da Covid-19 del Maggiore di Parma, con l’obiettivo di tutelare pazienti, cittadini e operatori. A partire da lunedì prossimo, 22 febbraio, sette varchi di controllo saranno posti ai principali ingressi dell’area ospedaliera: via Gramsci, via Abbeveratoia-Ospedale dei bambini, via Abbeveratoia-ingresso auto, Pronto Soccorso, via Volturno, via Rasori e via Rubini. In ognuno di essi, sarà rilevata la temperatura, verificati il buon uso della mascherina chirurgica e l’igienizzazione delle mani, oltre al possesso dell’autodichiarazione per la raccolta dei dati di anamnesi e dei sintomi principali di presenza di malattia Covid-19. Quest’ultima disponbile per la compilazione nel punto di accesso, oltre che sul sito aziendale alla pagina https://www.ao.pr.it/curarsi/ covid-19/

L’entrata nell’area ospedaliera resta limitata alla persona che deve effettuare la prestazione (visita, controllo, esame o ricovero); possono invece essere accompagnati i minori e le persone che presentano una disabilità fisica o cognitiva. I punti di checkpoint rappresenteranno anche il luogo per ricevere le indicazioni sui corretti comportamenti di prevenzione da adottare all’interno dell’Ospedale.

Svolgono l’attività, a fianco degli operatori del Maggiore, i volontari della Croce Rossa Italiana e di AUSER della nostra città, a cui va il ringraziamento particolare della direzione del Maggiore per la collaborazione preziosa in questo momento di difficoltà sociale. Un invito alla collaborazione e un ringraziamento vanno anche a utenti e cittadini.

Avranno ingresso diretto e prioritario, con esibizione del cartellino badge personale, tutti gli operatori di Ospedale e Università, i dipendenti che prestano servizio al Maggiore per conto di Ditte convenzionate, oltre agli studenti e al personale scolastico della sede distaccata del Liceo Marconi al padiglione Rasori.