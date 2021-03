Coronavirus, Fabi: "E' iniziata la seconda fase, vogliamo reucperare personale esperto e prezioso"

La situazione all’interno dell’Ospedale di Parma riflette l’andamento dei contagi all’interno del nostro territorio. I ricoveri stanno aumentando: sono 270 le persone ricoverate nei percorsi covid di cui 220 al Covid hospital Barbieri e 19 in Terapia intensiva.

Per rispondere a queste esigenze si sta attuando la seconda fase del piano pandemico: sono stati aperti 25 posti letto aumentabili fino a 31 nell’ex Clinica medica padiglione 26 e si sta attrezzando la palazzina dell’ex Pediatria per poter collocare altri 27 posti letto se sarà necessario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Vogliamo mantenere libera da covid la parte centrale del poliblocco del nostro ospedale e la rete ospedaliero della provincia - Fidenza, Borgotaro - e gli ospedali del privato accredito. - ha dichiarato Massimo Fabi - Grazie ai recenti provvedimenti della nostra Regione stiamo rimodulando le attività chirurgiche programmate. Ovvero stiamo contenendo quelle che si possono spostare senza alcun rischio per il paziente in modo da recuperare personale esperto e prezioso, in particolare anestesisti, rianimatori e infermieri, per consentire il lavoro ottimale della Terapia Intensiva. Le attività chirurgiche programmate saranno garantite dalla collaborazione della rete provinciale, mantenendo i livelli ottimali di assistenza".