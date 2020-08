Va in discoteca dopo il ritorno da Malta, giovane positiva al Covid: scattano i controlli

All’indomani dall’ordinanza firmata sabato 15 agosto dal ministro Speranza che prevede la chiusura delle discoteche, una ragazza residente nel parmense è risultata positiva al coronavirus, il giorno dopo aver frequentato il locale “Colle San Giuseppe” di Alseno, la sera di venerdì 14 agosto

«Abbiamo verificato che una ragazza che è stata al “Colle” è risultata positiva al tampone nella giornata di ieri (domenica 16 agosto, ndr)», dice a ilPiacenza il sindaco di Alseno Davide Zucchi. Del caso si sta interessando anche l’Ausl di Parma: la giovane, che da pochi giorni era tornata da Malta dopo una vacanza con le amiche, risiede in provincia di Parma e il locale piacentino è spesso frequentato da ragazze e ragazzi che provengono dal parmense. «E’ stato fatto il tampone a lei e al fidanzato – ci spiegano dall’ufficio stampa dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma – e l’Ausl di Piacenza sta individuando situazioni di possibile rischio. Dall’indagine epidemiologica condotta sembra che entrambi siano sempre rimasti seduti ad un tavolino senza entrare in contatto con altri»

I GESTORI DEL LOCALE: «VENUTA NELLA NOSTRA DISCOTECA GIA’ CONTAGIATA» - Non si sono fatte attendere le precisazioni del gestore della discoteca “Colle” di Alseno: «La ragazza è stata contagiata a Malta (dove era stata in vacanza, ndr) e non dopo aver trascorso la serata da noi nel nostro locale» – scrivono a IlPiacenza e ParmaToday.

«IN CASO DI CONTAGIO AGIRÒ CONTRO I RESPONSABILI» – Nel pomeriggio alla redazione è arrivata la segnalazione della mamma di una ragazza, che anche lei ha trascorso la vigilia di Ferragosto nella discoteca piacentina. «Appena ne sono venuta a conoscenza – ci scrive – ho avvertito telefonicamente la struttura che ha confermato l’accaduto. Mi ha informata di esserne venuta a conoscenza solo in mattinata e che stavano cercando di contattare più ospiti possibili». Come ha saputo del possibile contagio? Sua figlia è stata contattata dai gestori del locale? – abbiamo chiesto. «Assolutamente nessun contatto dalla struttura. Io l’ho saputo dalle collaboratrici di una squadra di pattinaggio di cui fa parte la ragazza risultata positiva. In caso di contagio provvederò ad agire contro chiunque sia responsabile dei fatti».