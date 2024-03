Costa (Pd): risolvere i problemi sulla ferrovia Parma-Suzzara

Risolvere i problemi della linea ferroviaria Parma-Suzzara.

A chiederlo, in un'interrogazione, è il consigliere Andrea Costa (Pd) che ricorda come "la linea ferroviaria Parma-Suzzara consente non solo a molti studenti e lavoratori di potersi muovere verso un importante centro come la città di Parma senza utilizzare l’automobile ma rappresenta anche uno snodo molto utilizzato dai pendolari che tocca tre stazioni nel parmense, otto nel reggiano e una nel mantovano consentendo il collegamento con diverse zone produttive. Nelle mattinate di lunedì 29 gennaio e di giovedì 1 febbraio su due differenti treni della linea Parma Suzzara, rispettivamente il 90325 e il 90318, i pendolari hanno manifestato un forte disagio a causa di fumo grigio e forte odore di bruciato che hanno riempito alcuni vagoni durante la corsa".

Da qui l'atto ispettivo per sapere dalla giunta che azioni intenda compiere per porre rimedio ai problemi emersi.