Danneggia il bus degli ultras rivali: Daspo a un tifoso del Parma

La Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Parma ha notificato un Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive ad un tifoso parmigiano.

In data 2 dicembre, in occasione della 15^ giornata del campionato nazionale di calcio serie “B”, si disputavano gli incontri “Pisa-Cremonese”, alle ore 14.00 e “Spezia- Parma” alle ore 16.15. Il percorso delle tifoserie ospiti, storicamente rivali tra loro, durante il viaggio di ritorno coincideva nel tratto

autostradale A15 La Spezia – Parma.

Alle ore 20.30 circa del 2 dicembre due pullman di tifosi della Cremonese, di rientro verso il capoluogo lombardo, nei pressi del valico di Berceto, venivano affiancati da un’autovettura i quali occupanti esibivano, fuori dai finestrini, sciarpe del Parma Calcio. Il mezzo in parola metteva in atto manovre pericolose cercando di intralciare ed affiancare il pullman dei tifosi della Cremonese. Durante queste pericolose manovre gli occupanti dell’autovettura colpivano più

volte il torpedone con un’asta metallica provocando danni alla carrozzeria dello stesso. Medesimi tentativi, senza tuttavia andare a buon fine, venivano perseguiti in danno al secondo autobus di tifosi lombardi. Giunti nei pressi dell’area di servizio “Medesano Est” l’auto desisteva dal suo intento facendo ingresso nel predetto autogrill-

Per quanto detto, al termine delle attività di indagini della Digos, che identificava e deferiva all’Autorità Giudiziaria il responsabile dei danneggiamenti di cui sopra e dell’attività istruttoria della citata Divisione di Polizia Anticrimine, il Questore di Parma emetteva nei confronti del soggetto un provvedimento di Daspo della durata di 8 anni, in quanto recidivo e già in passato destinatario di analogo provvedimento, con l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di firma durante tutte le partite del Parma per 5 anni.

Pertanto per l’autore dei fatti è adesso vietato l’accesso a tutti gli impianti sportivi del Territorio Nazionale e degli altri stati membri dell’Unione Europea ove si disputeranno manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, nonché dei campionati anche giovanili di qualunque categoria, delle competizioni

internazionali quali Champions League, Europa League, Coppa intercontinentale, nonché ai luoghi ove si disputano gli incontri della Nazionale Italiana di calcio sia sul Territorio Nazionale che in quello degli Stati membri dell’Unione Europea, ed inoltre a tutte le manifestazioni a carattere sportivo in genere, che si svolgono in ambito professionistico.