Deve scontare tre mesi di arresti domiciliari: 60enne rintracciato a Busseto

Alcuni giorni fa i carabinieri della Stazione di Busseto hanno rintracciato un 61enne di origini marocchine, residente in paese nei cui confronti pendeva un ordine di esecuzione di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Piacenza per reati commessi quando era residente in quelle zone.

L’uomo dovrà scontare 3 mesi di arresti domiciliari per violazioni di norme in materia di Codice della strada. I militari, dopo avergli notificato il provvedimento, lo hanno condotto presso il suo domicilio ove dovrà scontare la pena.