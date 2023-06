Diciottenne ruba un monopattino: viene rintracciato al Parco Ducale e denunciato

I carabinieri della Compagnia di Parma hanno denunciato nella mattinata di ieri. 10 giugno, uno straniero 18enne per ricettazione.

In particolare i militari i della Stazione di San Pancrazio Parmense, mentre pattugliavano il Parco Ducale, in esecuzione di un mirato servizio di controllo del territorio disposto dal Comando provinciale, sono stati allertati da un uomo, il quale aveva notato il proprio monopattino nel bel mezzo di un gruppo di persone.

I carabinieri, intervenuti, hanno identificato i presenti ed acclarato le generalità di chi asseriva essere il titolare del monopattino elettrico, un ragazzo diciottenne di origini africane, residente a Parma. Accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti, al termine dei quali il ragazzo è stato denunciato per ricettazione, mentre il monopattino elettrico è stato sottoposto a sequestro in attesa della restituzione al proprietario. .