Giallo in via San Leonardo, 50enne pestata a sangue in strada: grave in ospedale

Una donna di circa 50 anni sarebbe stata aggredita nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 maggio, in via San Leonardo a Parma. Secondo le prime informazioni la vittima, di origine cinese, sarebbe stata soccorsa dagli operatori del 118 mentre si trovava in strada. Alcuni passanti, dopo aver visto la donna a terra, avrebbero chiamato l'ambulanza e la polizia. La donna sanguinava ed aveva alcune ferite alla testa, compatibili con un pestaggio con un oggetto contundente, e in altre parti del corpo.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i sanitari che hanno prestato le prime cure alla donna e l'hanno poi trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. La squadra mobile della Questura di Parma sta effettuando le indagini per cercare di ricostruire l'episodio di violenza e risalire all'identità del responsabile o dei responsabili del brutale pestaggio.

I contorni dell'episodio non sono ancora chiari: la vittima potrebbe essere stata aggredita in strada o all'interno di un'abitazione e poi essere uscita per cercare aiuto. Fortunatamente la 50enne, portata in ospedale per le cure, non sarebbe in pericolo di vita.