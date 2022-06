Dramma in via Savelli: trovato a terra in fin di vita

Dramma in via Savelli, nella zona del casello autostradale, dove ieri sera intorno alle 23 un uomo è stato trovato riverso a terra in fin di vita da alcuni passanti. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e l'ambulanza del 118 l'ha trasportato nel repato Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma. Al momento si sta indagando sull'accaduto.