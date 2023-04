Fermato dai carabinieri nel parcheggio di via Palermo, nascondeva la droga negli slip: arrestato 21enne

Un ragazzo di 21 anni, che si trovava all'una di notte all'interno del parcheggio di via Palermo, è stato fermato da alcuni carabinieri in borghese della sezione Radiomobile. Il giovane ha consegnato ai militari un involucro che nascondeva negli slip: dentro la carta da forno c'erano 20 grammi di hashish. Il pusher, italiano e residente a Viadana poi arrestato per detenzione ai fini di spaccio, aveva altri 2 grammi di droga nella felpa. I carabinieri lo hanno perquisito ed hanno trovato anche un bilancino di precisione, 200 euro in contanti, un telefono cellulare ed un mazzo di chiavi.

I carabinieri, a quel punto, hanno perquisito anche la sua abitazione: all’interno del suo garage sono stati trovati ulteriori tre pezzi di hashish: uno dal peso di 108 grammi, uno da 52 grammi ed il terzo dal peso di 10 grammi. Complessivamente sono stati sequestrati 191 grammi di hashish. Droga, soldi e bilancino sono stati sottoposti a sequestro, mentre il 21enne, considerata la flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish è stato tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Parma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del processo per direttissima.

I carabinieri di Parma dal pomeriggio del 28 hanno infatti intensificato l’attività di monitoraggio del territorio con l’impiego di più pattuglie soprattutto in orari serali e notturni, per presidiare la città durante le festività del week end e del primo maggio. Sorvegliati speciali sono le aree di ritrovo giovanile, l’area della Stazione ferroviaria, via San Leonardo ed i Parchi Urbani.