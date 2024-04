Vede i carabinieri e si innervosisce: dal controllo spuntano dosi di cocaina, denunciato

Operazione dei carabinieri della compagnia di Fidenza, impegnati nel persistente contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Alcuni giorni fa, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, nel corso di un servizio perlustrativo, ha notato in una via del centro una utilitaria parcheggiata a ridosso del marciapiede con il solo conducente a bordo.

L’uomo, alla vista dell’auto con i colori d’istituto, istintivamente ha voltato la testa dall’altra parte con l’intento di non incrociare lo sguardo dei militari, pensando così di passare inosservato. Ma quel tentativo ha sortito l’effetto opposto, richiamando l’attenzione della pattuglia che con una repentina inversione di marcia ha affiancato l’auto in sosta. A quel punto il 30enne albanese ha iniziato a dare segni di nervosismo, apparentemente e solo apparentemente ingiustificati, ma che la pattuglia, composta da militari di esperienza ha saputo leggere e decodificare. Visto lo stato di agitazione, i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione personale ed hanno rinvenuto, seppure “ben occultato”, un ovetto in plastica contenente tre dosi di cocaina per un peso di circa tre grammi. In relazione alla modalità di occultamento i militari hanno ritenuto di estendere la perquisizione all’abitazione del 30enne dove è stata rinvenuta un’ulteriore dose di cocaina, confezionata con modalità analoghe a quelle rinvenute nel corso della perquisizione personale oltre a materiale vario per il confezionamento e circa 7 grammi di sostanza “da taglio” tipo mannitolo.

Al termine dell’attività di investigativa, sulla scorta degli elementi acquisiti, il 30enne albanese è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.