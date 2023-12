Due escursioniste sorprese dal buio a Prato Spilla: recuperate dal soccorso alpino

Nel tardo pomeriggio due donne, che stavano svolgendo un'escursione, si sono trovate in difficoltà con il sopraggiungere del buio e, non sapendo come proseguire in sicurezza, hanno contattato i soccorsi.

Le escursioniste (di 52 e 26 anni, residenti in provincia di Parma) si trovavano lungo il sentiero 00 nei pressi di cima Uomo Morto (località Prato Spilla, comune Monchio delle Corti) e sono state raggiunte da una squadra della stazione monte Orsaro.

La 52enne lungo la discesa è stata imbarellata per un forte dolore al ginocchio e trasportata al parcheggio dove ad attenderla era presente l'ambulanza di Monchio delle Corti che l'ha presa in carico.