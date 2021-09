Due fungaioli si perdono ad Albareto: messi in salvo dal Soccorso Alpino

Si sono persi durante una battuta a funghi nella zona di Albareto ma sono stati ritrovati e messi in salvo dagli operatori del Soccorso Alpimo. Due fungaioli della provincia di Cremona di 58 e 62 anni, partiti di primo mattino, hanno iniziato a salire verso monte con la loro cesta. Giunti in punto nei pressi del torrente Tarodine hanno perso l’orientamento. Preoccupati hanno chiamato il 115: la macchina dei soccorsi si è messa in movimento alle 10.45.

La squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione del Monte Orsaro è partita per dirigersi verso l’area indicata dai due cremonesi. Intorno alle 12.15 i due fungaioli sono stati trovati dalla squadra del CNSAS. Le loro condizioni di salute sono buone e sono stati accompagnati alla loro auto. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri.