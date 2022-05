Esplosione in un'azienda di Fidenza: tre operai gravemente ustionati

Nel giorno della festa dei lavoratori, grave incidente in una ditta di Fidenza. Durante alcune operazioni di manuntenzione, intorno alle 8 di stamattina, 1° maggio, tre operai sono stati sorpresi e investiti da un'esplosione. La causa sarebbe la fuoriuscita di metano da una tubatura oggetto di lavori da parte di una ditta esterna. Tre, appunto, gli operai della ditta feriti, soccorsi dal 118 intervenuto sul posto. I tre operai, tutti originari di Caserta, hanno rispettivamente 58, 41 e 40 anni. Non si conoscono al momento le cause, che sono in corso di accertamento.

I tre operai hanno riportato ustioni gravi anche se non sarebbero in pericolo di vita. Sono stati trasportati al reparto Grandi ustionati del Maggiore. Sul posto anche l'elisoccorso decollato da Parma, due ambulanze e l'automedica di Assistenza pubblica e Croce rossa di Fidenza, carabinieri e i vigili del fuoco che hanno provveduto, con la collaborazione del personale dell’azienda in cui è avvenuto l’incidente, ad intercettare la fuga di gas, effettuando quindi le verifiche del caso e mettendo in sicurezza gli ambienti in cui è avvenuta l’esplosione. Sul posto anche il Servizio prevenzione e sicurezza negli Ambienti di lavoro dell’Ausl di Parma.