Evade per 28 volte dalla comunità in cui deve scontare i domiciliari: 18enne arrestato

E' fuggito ben 28 volte, in meno di un anno, dalla comunità nella quale stava scontando gli arresti domiciliari per una condanna di poco più di due anni per rapina. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Secondo Parmense nei giorni scorsi: i militari hanno eseguito il provvedimento di aggravamento della misura cautelare. La misura scaturisce da numerose violazioni, riscontrate dai carabinieri in meno di un anno da parte del giovane, delle prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari all'interno della comunità. Il ragazzo è stato accompagnato nel carcere di via Burla.