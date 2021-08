Evade dai domiciliari per un'amica: arrestato

Evade dai domiciliari e, alla vista dei carabinieri si è giustificato dicendo di essero andato in stazione a prendere un'amica. Nella giornata di ieri i carabinieri della Stazione di Bussetto, hanno sorpreso in via Paganini un 56enne, residente in paese che sottoposto alla detenzione domiciliare era a passeggio. Ha spiegato ai carabinieri di essersi recato poco prima a prendere l’amica in stazione ferroviaria e di star rientrando a casa in sua compagnia. E' stato condotto in caserma, al termine delle formalità di rito è stato tratto in arresto per evasione e nuovamente accompagnato presso l’abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio per direttissima.