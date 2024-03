Fanno esplodere il bancomat nella notte: poi scappano

Tre banditi hanno fatto esplodere il bancomat della filiale della Credit Agricolé Cariparma di Fontanelle, frazione del comune di Roccabianca. Poi se ne sono andati, senza riuscire a portare via il denaro. L'assalto è avvenuto nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 marzo, verso le ore 3. Il boato è stato avvertito da alcuni abitanti, che hanno chiamato subito le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Fidenza, che hanno effettuato un primo sopralluogo e si sono messi alla ricerca dei malviventi. Sul posto anche i militari del nucleo investigativo di Parma che hanno avviato i rilievi sul luogo dell'esplosione.

Secondo le prime informazioni i ladri avrebbe utilizzato dell'esplosivo per far saltare la struttura, ma poi sarebbero scappati, per l'arrivo sul posto di alcune pattuglie, avvertite dai passanti. I carabinieri hanno disposto, già a partire dalle ore notturne e per tutta la mattinata, dei posti in blocco in zona, per cercare di fermare i banditi.

Al momento i ladri non sarebbero stati fermati ma le indagini sono in corso: i militari stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'assalto e dovranno anche stabilire il tipo di esplosivo utilizzato. Un elemento che potrebbe essere utile alle indagini per rintracciare i malviventi che sarebbero scappati a bordo di un'auto. La filiale si trova lungo la strada provinciale 59 in una zona piuttosto isolata, ma con a fianco alcune case.

