Ferito da un tronco, grave un boscaiolo

Soccorso alpino attivato in località Orsi di Bore. Square territoriali ed EliPavullo in soccorso di un uomo di 53 anni

Nella tarda mattinata di sabato 17 aprile il Soccorso Alpino di Parma è intervenuto per un boscaiolo colpito accidentalmente da un tronco mentre tagliava legna nei boschi di Orsi, frazione del comune di Bore. Sul posto, oltre all'ambulanza infermieristica e all'ambulanza dell'assistenza Pubblica locale, sono stati inviati anche EliPavullo e le squadre territoriali del Saer. L'uomo, un cinquantatreenne residente in zona, è stato raggiunto e trasportato in elicottero all'Ospedale Maggiore di Parma, dove è ora ricoverato in gravi condizioni.