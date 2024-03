Fidenza, guasto alla rete del gas: forte odore nell'aria

Un grosso Guasto alla rete gas è stato individuato in centro a Fidenza. Dopo numerose e diffuse segnalazioni, i tecnici di Rete Gas Fidenza sono al lavoro per ripararlo. Lo ha segnalato il sindaco della città borghigiana, Andrea Massari. Per alcune ore sono arrivate diverse segnalazioni di un forte odore di gas nell'aria, soprattutto dal centro città e da alcuni quartieri. Gli interventi di controllo per verificare possibili perdite hanno permesso di individuare il problema e di mettere in sicurezza l'area.