In giro per Fidenza con in tasca una pistola 'clandestina' con il colpo in canna: arrestato pregiudicato 38enne

I carabinieri della Stazione di Fidenza hanno arrestato un 38 enne, sorpreso in macchina con una pistola con matricola abrasa con “colpo in canna” e pronta per essere utilizzata. Nella notte tra sabato e domenica una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Fidenza, nel corso di uno dei tanti servizi preventivi, ha controllato, in località Coduro, un 38enne di origine calabrese, noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, gravato dall’obbligo di permanere all’interno della sua abitazione in orario notturno, si aggirava con fare sospetto per le vie cittadine, tanto da richiamare l’attenzione della pattuglia, che ha deciso di fermarlo. I militari intervenuti, dopo avere bloccato l’autovettura, hanno immediatamente notato che la griglia anteriore dell’impianto di riscaldamento, era staccata dal suo alloggiamento, ed all’interno era visibile un vano creato ad hoc, che avrebbe potuto contenere qualsiasi cosa.

A questo punto, i militari, hanno approfondito il controllo sul conducente ed hanno rinvenuto, infilata nella cintura dei pantaloni una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di caricatore contenente 5 proiettili, dei quali uno già posizionato “in canna” e pronto per essere esploso. Al termine delle verifiche preliminari, l’arma è stata posta sotto sequestro al fine di poter esperire i necessari accertamenti finalizzati a stabilirne la provenienza. L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per i reati di detenzione e Porto in luogo pubblico di arma clandestina. Al termine delle operazioni, il 38 enne è stato condotto presso gli Istituti Penitenziari di Parma ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.