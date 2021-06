Gli chiedono di indossare la mascherina, lui insulta le guardie e aggredisce un passante

Insulta gli addetti alla sicurezza, li minaccia e aggredisce con una violenta testata un cliente. Succede questo in un giorno di ordinaria follia, andato mestamente in scena al Fidenza Village, quando un uomo, in compagnia della moglie, si vede ripreso in un video mentre aggredisce verbalmente un agente della sicurezza, con fare minaccioso e violento. Il motivo? La guardia lo aveva invitato a indossare la mascherina in maniera corretta. L'uomo, di contro, prima lo insulta, rivolgendogli inviti ad andare a quel paese, poisi avvicina e lo minaccia. Il tutto accompagnato dagli 'inviti' della moglie a farsi da parte.

Sembrava rientrato l'allarme, ma mentre l'uomo si allontana, coglie un commento di un altro cliente. Che dopo pochi secondi si è ritrovato di fronte l'uomo, ed è stato colpito da una testata che lo stesso in preda all'ira gli ha rifilato per una prognosi di una settimana. I responsabili del Fidenza Village hanno avvertito il 118 per i soccorsi all'uomo e i carabinieri. L'uomo è stato denunciato per aggressione e mancato rispetto della normativa anti-covid.