Forza un posto di blocco, poi prende a testate i carabinieri: arrestato 29enne nigeriano

Prima ha forzato un posto di blocco della polizia locale a Langhirano, poi - dopo essere stato bloccato al termine di un inseguimento a folle velocità a Berzola - ha aggredito i carabinieri con violenza e, durante il trasporto in caserma, ha colpito con una testata in faccia un militare e ha cercato di mordere il collega - provocando lo sbandamento della pattuglia. Pomeriggio di follia per un giovane 29enne nigeriano, senza fissa dimora, arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Nella giornata di ieri, venerdì 23 aprile, infatti, si è reso protagonista di un gravissimo episodio. L'uomo stava guidando a bordo della sua Peugeut quando ha incontrato un posto di blocco della polizia locale in centro a Langhirano: invece di fermarsi ha accelerato ed è fuggito. I carabinieri, avvisati dai colleghi, si sono messi all'inseguimento dell'auto, che stava percorrendo a tutta velocità la strada per Tizzano Val Parma.

I militari hanno disposto l'interruzione della circolazione stradale, per tutelare gli altri automobilisti. Il nigeriano è stato raggiunto in località Berzola: dopo essere sceso dall'auto è stato bloccato a fatica: il 29enne infatti ha aggredito violetemente i carabinieri. In auto, nonostante fosse ammanettato, ha colpito con una testata al volto un militare ed ha cercato di mordere alla spalla il suo collega: l'auto di servizio è sbandata e si è fermata per sicurezza. Una seconda auto dei carabinieri, che era dietro, si è fermata: i militari hanno usato lo spray al peperoncino per fermare l'uomo. Il 29enne è stato poi condotto in caserma ed ora si trova nelle camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima.