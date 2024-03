Frana su un fronte di 40 metri nella notte: isolato il comune di Santa Maria del Taro

Una grossa frana si è abbattuta in nottata sulla SP 359 all'altezza della località case Fazzi al km 109, per un fronte di circa 30/40 metri che ne ha determinato la chiusura, isolando, sul versante Parmense, il centro abitato di Santa Maria del Taro (Tornolo). Sul posto il personale stazione Carabinieri di Santa Maria del Taro e il personale della Provincia con ditte per sgombero detriti.

Nessuna viabilità alternativa se non quella di Passo del Bocco - Varese Ligure - Passo Cento Croci.

Nessun danno a cose e persone né alle abitazioni. La linea telefonica fissa risulta interrotta. Già richiesto intervento.