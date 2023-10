Fungaioli persi a Tornolo e biker caduto a Terenzo: due interventi del soccorso alpino

Nel pomeriggio si sono svolti due interventi da parte della stazione monte Orsaro del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna.

La prima attivazione è stata data da parte dai Vigili del Fuoco che hanno richiesto un supporto nella ricerca di due fungaioli bresciani.

I dispersi si trovavano in zona boschiva alle pendici del monte Penna, tra le sorgenti del Taro e il rifugio Faggio dei Tre Comuni, nel comune di Tornolo. Il capostazione della monte Orsaro ha prontamente contattato un tecnico della sua stazione che si trovava in zona (oltre ad aver attivato anche due squadre in supporto): questo si è recato sul luogo, indicatogli dalle coordinate, ritrovando i due fungaioli. Essendo privi di problematiche sanitarie sono stati accompagnati dal tecnico del Soccorso Alpino alla loro auto che si trovava nella zona sorgenti del Taro.

Poco dopo la conclusione del primo intervento la stessa stazione del Soccorso Alpino è stata attivata per un biker (residente nella Procincia di Parma) caduto rovinosamente su un sentiero in zona la Casana nel comune di Terenzo.

Mentre l'ambulanza si è fermata alla strada carrozzabile, i mezzi fuoristrada della stazione monte Orsaro hanno proseguito caricando a bordo il personale sanitario del 118.

L'infortunato, che ha riportato una frattura ad una gamba, è stato imbarellato e trasportato su un mezzo del Soccorso Alpino fino alla strada carrozzabile dove si trovava l'ambulanza. Quest'ultima ha successivamente portato l'uomo all'ospedale Maggiore di Parma.