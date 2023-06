Furto a Fidenza a bordo di auto con targhe clonate: sradicata una cassaforte con armi, munizioni e denaro. Rintracciata la banda: 4 arresti

Una banda composta da quattro persone, che colpiva in tutto il nord Italia utilizzando potenti autovetture difficilmente intercettabili dalle forze dell’ordine perché ogni giorno applicavano una targa “clonata” diversa. E ancora: l'abilità nell'eludere i controlli sfruttando la tecnica del “wrapping”, che consentiva di cambiare rapidamente il colore della vettura usata durante i furti, mediante applicazione di pellicole adesive.

I quattro uomini sono stati arrestati a Goito, nel Mantovano, e a Cadeo, in provincia di Piacenza, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata ai delitti di rapina, furti in abitazione, falso materiale e installazione di apparecchiature atte ad intercettare conversazioni. Nel mese di maggio scorso avevano colpito anche a Fidenza, dove si erano introdotti all’interno di un’abitazione e avevano asportato una cassaforte “sradicandola” dal muro. All’interno erano custodite diverse armi da fuoco, munizioni, denaro contante e documenti. L’immediata attivazione dei carabinieri del Nucleo Operativo di Fidenza ha permesso di recuperare nel giro di poche ore la cassaforte in un campo agricolo e parte del bottino, fornendo con questo contributo ai colleghi di Castiglione delle Stiviere importanti elementi investigativi che hanno permesso di chiudere i cerchio sulla complessa e brillante attività investigativa.

L'INDAGINE

L’inchiesta è stata avviata a gennaio scorso, a seguito di numerose denunce di furto in abitazione. A condurla, come detto, sono stati i carabinieri della compagnia di Castiglione delle Stiviere.

I quattro arrestati sarebbero i responsabili di svariati furti e rapine in abitazione, commessi in orario diurno. Ognuno avrebbe avuto un ruolo ben delineato nell’organizzazione, dall’individuazione degli appartamenti e villette da svaligiare fino al reperimento di targhe truccate da impiegare per “ripulire” le auto di grossa cilindrata usate per i colpi.

Le vetture, per altro, venivano spesso ridipinte con nuovi colori, nel tentativo di renderle meno riconoscibili (la cosiddetta tecnica del wrapping). In una circostanza, i quattro, scoperti dalle vittime, si sarebbero anche finti carabinieri, riuscendo a garantirsi una via di fuga.

Inoltre è stato accertato che gli indagati erano in possesso di apparecchiature con cui intercettavano le comunicazioni radio delle forze dell’ordine.

LE CIFRE

Nell’ordinanza con cui è stato disposto l’arresto e la detenzione in carcere dei quattro, sono contestati 36 furti in abitazione, fra consumati e tentati, che avrebbero fruttato un bottino complessivo di circa 300.000 euro. Nel corso delle perquisizioni è stata recuperata parte del provento dei furti e sono state sequestrate le auto utilizzate, nonché strumenti per truccare le targhe e bidoni di vernice con cui riverniciare le quattro ruote.