Ruba alcolici in un supermercato della Ghiaia, poi si sdraia in piazzale della Pace: 25enne denunciato

E' entrato all'interno del supermercato Conad in piazza Ghiaia come un normale cliente ma si è diretto subito nel reparto degli alcolici. Dopo aver preso due bottiglie di liquore le ha messe in una busta ed è uscito. Un 25enne marocchino è stato bloccato e denunciato dai poliziotti delle volanti, giunto in centro in pochi istanti. Il giovane, che si trovava in compagnia di due complici, che sono riusciti a scappare, dopo il furto si è sdraiato sul prato di piazzale della Pace. Il ladro è riuscito ad uscire senza far suonare le barre antitaccheggio ma l'addetto alla sicurezza ha visto tutto ed ha chiamato il 113.

L'addetto del supermercato ha riconosciuto il giovane come uno degli autori del furto: gli altri due complici sono riusciti a scappare prima dell'arrivo dei polizotti. Il terzo, l’autore del furto, è stato fermato e controllato. L’uomo, sin da subito si è mostrato insofferente al controllo e si è rifiutato di mostrare sia il

contenuto del proprio zaino che della borsa. Nel corso del controllo ha cercato di scappare, cercando di disfarsi dello zaino e della borsa. Inseguito dai poliziotti, è stato immediatamente bloccato.

All’interno dello zaino sono state trovate numerose confezioni di profumo ancora sigillate, mentre nella busta schermata vi erano alcune t- shirt con ancora il dispositivo antitaccheggio. L’uomo privo di documenti, portato in Questura, è stato identificato per un cittadino marocchino 25 enne in Italia senza fissa dimora. Al termine dell’attività di identificazione il 25enne è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, per verificare la sua posizione sul territorio nazionale. Sono in corso indagini per risalire ai proprietari della merce ritrovata.